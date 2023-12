«I giocattoli di un tempo», la mostra al Palazzo Ducale di Petacciato

PETACCIATO. Il giocattolo è inserito tra i Beni Culturali (secondo il Decreto Lgs. 42/2004) in quanto “oggetto che rappresenta i valori e l’espressione di un ambiente sociale”, e rientra in questa categoria per le sue implicazioni culturali, geografiche, educative, pedagogiche, sociali, storiche e archeologiche.

Le scoperte archeologiche testimoniano che fin dall’antichità i bambini e le bambine amavano intrattenersi con i giocattoli. Numerose sono le testimonianze arrivate fino a noi come: le trottole etrusche, le bambole fatte di pietra, porcellana o legno, con capelli finti e arti snodabili rinvenute in Egitto o quelle di cera o terracotta dell’antica Roma.

La storia dei giocattoli segue da sempre da vicino lo sviluppo della società umana. Nel Medioevo ad esempio, i giocattoli avevano una funzione formativa: dovevano infatti indirizzare alla futura professione o mestiere. Ai piccoli che vivevano nelle campagne venivano regalati carretti in legno miniaturizzati e barche in miniatura munite di un foro a prua, per poterle tirare nei canali con l'aiuto di cordicelle. Alle bambine dell’epoca venivano regalate bambole o anche oggetti casalinghi, come la canocchia in miniatura per imparare a tessere, mentre ai futuri cavalieri, spade, archi e frecce in miniatura.

Nel mondo moderno, il concetto di giocattolo è mutato radicalmente sviluppandosi sia come oggetto di intrattenimento, ma anche con funzione pedagogica per aumentare le capacità cognitive e per stimolare la creatività e l’apprendimento. Diviene così un vero e proprio strumento di crescita.

La piccola mostra allestita nel Palazzo Ducale di Petacciato è rivolta agli occhi dei bambini, ma anche al cuore degli adulti. È una sorta di macchina del tempo, verso il mondo della fantasia e della fanciullezza e ripercorre alcune delle epoche a noi molto vicine temporalmente, ma anche molto lontane nello stile di vita e nei giochi utilizzati.

Nella mostra sono presenti giocattoli dagli anni ’50 fino agli anni ’80, quando ricevere un regalo a Natale non era né scontato e né dovuto, quando i giocattoli erano fatti di stoffa, legno, ma anche plastica ed erano tutti materialmente reali e lontani dal concetto di virtuale.

In questi anni, il giocattolo a Natale lo si attendeva trepidanti e insicuri, chiedendosi tutti i giorni se si era stati davvero buoni per meritarlo. Non si compravano su internet ma erano giocattoli fatti dalle amorose mani dei genitori prima, da quelle sapienti degli artigiani poi e anche industriali negli anni della pubblicità in tv. Si costruivano in gran segreto o si compravano di nascosto nelle botteghe di paese e comparivano magicamente sotto l’albero di Natale, mentre i bimbi erano a letto. Erano giocattoli da conservare gelosamente e da tramandare a fratelli e sorelle e magari anche ai figli. Erano pochi ma bellissimi.

L’ intento della mostra è di farci tornare tutti un po’ bambini, per riassaporare i ricordi e i valori di un tempo, quando il Natale era soprattutto un giorno per stare insieme.

L’inaugurazione si terrà oggi, sabato 16 dicembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

Inoltre, per il mese di dicembre, sarà possibile visitare il palazzo ducale e la mostra nei giorni: il 22 e il 29 h: 10:30 - 12:30; il 23 h 16:00 – 20:00; il 26 e il 30 h 17:30-19:30.