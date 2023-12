Puntare sulla generazione d'argento, a Campomarino il bando per la Casa dei Nonni

CAMPOMARINO. La casa di riposo diventa realtà. Un grande risultato è stato raggiunto con il lancio del bando "La Casa dei Nonni" a Campomarino, un'opportunità unica per i nostri anziani di vivere in un ambiente accogliente e sicuro. Questa iniziativa è frutto dell'impegno dei consiglieri Luigi Romano, Massimo Balante e di tutta l'amministrazione Silvestri, che hanno saputo ascoltare le esigenze della comunità e realizzare un sogno.

«Complimenti a tutti per questo importante passo avanti! Un'ottima notizia per gli anziani e le loro famiglie: il Comune di Campomarino ha finalmente pubblicato il bando per il completamento e la gestione della "Casa dei Nonni", un progetto innovativo che offre servizi di assistenza, socializzazione e integrazione per gli over 65.

La "Casa dei Nonni" sarà un luogo accogliente e sicuro, dove gli anziani potranno trascorrere le loro giornate in compagnia, svolgendo attività ricreative, culturali e sportive, e ricevendo cure mediche e psicologiche. Il bando scade il 24 gennaio 2024. Non perdete questa occasione unica di migliorare la qualità della vita degli anziani e della comunità», le parole del consigliere Luigi Romano.

Galleria fotografica