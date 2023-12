Dimensionamento scolastico, Decaro e Scurti: «A rimetterci è Difesa Grande»

TERMOLI. I consiglieri comunali e provinciali Daniela Decaro e Oscar Scurti lanciano l'allarme sul rischio che scompaia l'istituto comprensivo "Achille Pace" a Difesa Grande.

«Una scelta politica scellerata quella che è stata votata ieri in Provincia. Sei voti favorevoli, fra i quali quello di un amministratore termolese di destra e due soli contrari, quelli di noi sottoscritti consiglieri Daniela Decaro e Oscar Scurti, sul piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024-2025. Così come passato in Consiglio, prevede l’accorpamento degli istituti comprensivi del Comune di Termoli da 4 a 3 secondo lo schema (in allegato) i cui dati inerenti agli studenti iscritti, ci riserviamo di verificare:

Non si tratta di un semplice riassetto delle dirigenze scolastiche. La regione Molise ha deciso di non svolgere alcuna azione di contrasto nei confronti del Decreto Interministeriale n.127 del 30 giugno 2023, che taglia il numero delle autonomie scolastiche, sul quale non c'è stata intesa grazie al dissenso delle sole regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana. Cosi come a tutti i livelli istituzionali, dal Sindaco di Termoli al Presidente della Provincia, nessuno si è disallineato per evitare una debacle. L’Istituto Comprensivo “Achille Pace” di Difesa Grande, perde dunque la sua Presidenza e il relativo comprensivo. Viene di fatto smembrato e accorpato in parte nel comprensivo Brigida e in parte in quello Schweitzer.

Ci preme ricordare che l'istituzione del comprensivo di Difesa Grande è stata fortemente voluta e richiesta dall'Amministrazione di centro-sinistra della passata amministrazione comunale mentre l'attuale non è stata in grado di mantenerla o non ha voluto farlo (non è dato sapere), seppur coinvolta nelle decisioni all’uopo prese. Ancora una volta le nostre periferie vengono bistrattate da questa amministrazione. Ancora una volta, anche questo Governo e questo Parlamento, invece di investire risorse nuove nel settore istruzione, le ha tolte dalle scuole. A pagarne le conseguenze per l’ennesima volta è stata Termoli. Noi ci siamo opposti ma non è stato sufficiente. Che i cittadini chiedano conto a coloro che hanno messo in campo tali iniziative. Non restiamo in silenzio!»