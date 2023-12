Comprensivo "Achille Pace", Scurti e Decaro presentano istanza di revoca sul dimensionamento

TERMOLI. Esplode la grana del dimensionamento scolastico anche a Termoli, col rischio che scompaia l’autonomia dell’istituto comprensivo “Achille Pace” a Difesa Grande. Dopo il primo affondo di ieri pomeriggio, i consiglieri comunali e provinciali Daniela Decaro e Oscar Scurti, che rinnovano la polemica, chiedendo retoricamente «Toccava all’Achille Pace essere dimensionato?»

«La rete si infittisce. Siamo certi che ad essere dimensionato doveva essere l'Achille Pace?

È bastata una semplice disamina delle fasce di complessità e attribuzione dei punteggi assegnati alle istituzioni scolastiche per l'anno 2024-2025 per capire che l'Achille Pace è il primo Istituto e non l'ultimo per numero di studenti. Abbiamo quindi inviato una nota al Presidente della Provincia informandolo di quanto abbiamo appreso affinché possa, attraverso lo strumento dell'autotutela o altro all'uopo predisposto dalla legge, a provvedere a verificare l'esattezza dell'azione amministrativa e a porre in essere tutte le azioni necessarie a scongiurare possibili contenziosi che influirebbero sulle casse provinciali ergo su tutti i cittadini. Vi terremo aggiornati».

I due amministratori di opposizione hanno anche evidenziato quanto scritto dall’allora direttrice scolastica Annapaola Sabatini, nel maggio scorso, in occasione dell’avvio della fase di revisione delle fasce di complessità e attribuzione dei punteggi assegnati alle istituzioni scolastiche della Regione Molise per l’anno scolastico in corso, 2023/2024.

«In attesa del decreto con il quale si formalizza la nuova attribuzione dei punteggi alle Istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo, prot. n. 1791 del 20 luglio 2022, del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione, si pubblica il dettaglio per ciascuna scuola. Eventuali richieste di rettifica dovranno pervenire entro sette giorni dalla pubblicazione al seguente indirizzo e-mail: antonia.ercolino1@istruzione.it.»

Ma ora, rispetto alla delibera del Consiglio provinciale il tandem del campo largo non molla e presenta la proposta di istanza di revoca in autotutela della “Deliberazione afferente il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024-2025 licenziata favorevolmente in data 14/12/2023”.

«I sottoscritti consiglieri provinciali Oscar Daniele Scurti e Daniela Decaro - visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale

PREMESSO CHE in data 14/12/2023 con due soli voti contrari veniva deliberato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024-2025;

CONSIDERATO CHE: - la deliberazione ut supra emarginata, prevede nella sua complessità, anche l’accorpamento degli Istituti Comprensivi del Comune di Termoli da 4 a 3; - la valutazione operata al fine di classificare i diversi Istituti Comprensivi che insistono sul territorio del Comune di Termoli presenterebbe incongruità nei numeri degli studenti rispetto alle fasce di complessità e attribuzione dei punteggi assegnati alle istituzioni scolastiche della Regione Molise a.s. 2023/2024 che si allegano; - in base a tali dati pubblicati su https://www.miur.gov.it/web/molise/-/fasce-di-complessita-e-attribuzione-dei-punteggi-assegnati-alle-istituzioni-scolastiche-della-regione-molise-a-s-2023-2024 - dei quali si allega copia alla presente - il comprensivo Achille Pace passerebbe ad essere primo e non ultimo per numero di studenti come da delibera approvata.

CONSIDERATO CHE tali incoerenze, se confermate, renderebbero la Deliberazione Consiliare Provinciale del 14.12.2023 non in linea rispetto a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n.127 del 30 giugno 2023.

CONSIDERARO ALTRESI’ che se confermata, l’incongruità potrebbe arrecare grave pregiudizio e l’Ente Provincia potrebbe trovarsi esposto ad un contenzioso con aggravio di spese a carico dell’erario e responsabilità amministrative.

TANTO PREMESSO E ARTICOLATO si insta per una rivalutazione in autotutela di quanto in narrativa salve e impregiudicate tutte le azioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari a tutela dei diritti collettivi».