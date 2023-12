Mezzo secolo da parroco a Palata, evviva don Elio Benedetto

PALATA. Come annunciato in sede di dedicazione del Santuario di Madonna di Santa Giusta, la comunità parrocchiale di Santa Maria La Nova in Palata gioisce e loda il Signore per il 50esimo anniversario di ministero sacerdotale a Palata del parroco don Elio Benedetto.

La cerimonia è prevista alle 16, proprio nella chiesa di Santa Maria La Nova, per la solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca. Al termine della celebrazione seguirà un momento di condivisione e di festa.

Dal profondo del mio cuore, sale oggi il mio grazie a Dio, per questo cammino di 50 anni di ministero di Parroco nella comunità di Palata.

Grazie a Te per l'amicizia, la collaborazione, l'affetto e la preghiera. Sarai presente con i tuoi cari nella celebrazione eucaristica di Ringraziamento a Dio. Chiedo il Regalo, il più gradito, che è la tua preghiera, perché oggi viviamo a Palata una bellissima giornata piena di gioia e di festa e senza contagi nella piena salute del corpo e la purezza dell'anima. Buona e santa domenica con la mia preghiera e la mia benedizione per te e i tuoi cari. Grazie per le tue preghiere per la mia salute».