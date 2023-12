Accorpamento: "Una assurdità, regole da cambiare"

TERMOLI. Ormai è esploso il bubbone, sulla proposta di smembramento dell'istituto comprensivo "Achille Pace", votata in Provincia, e le classi assegnate - amministrativamente parlando - tra Schweitzer e Brigida, ci saranno diverse discussioni, altrettante polemiche e non mancheranno interventi, come quello di Vincenzo Musacchio, il noto criminologo, che definisce l'accorpamento della scuola di Difesa Grande (e via Volturno) "Una assurdità, regole da cambiare".

«Esprimo viva preoccupazione per le conseguenze del dimensionamento scolastico attese nel nostro piccolo territorio. Non mi sembra che l’Istituto di “Difesa Grande” abbia una situazione particolarmente critica. Conosco molto bene la situazione e conosco la dirigente scolastica, la professoressa Luana Occhionero, che ha preso in mano una scuola decadente e l’ha portata ad essere un’eccellenza. Il dimensionamento scolastico introdotto dal Governo con la Legge di Bilancio fa molto discutere ed inciderà proprio sui territori dell’intera provincia di Campobasso. Le nuove regole comporteranno nuovi tagli di autonomie scolastiche nei prossimi tre anni. Gli Istituti in tutta la regione sono 52, il prossimo anno dovranno scendere ancora ed entro il 2027 scendere ulteriormente. Numeri che minacciano la "sopravvivenza" di alcuni istituti anche in provincia di Isernia. A Termoli si rischia di avere istituti con un elevato numero di iscritti. A fronte di queste proiezioni credo vi siano i presupposti per il ricorso al Tar. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha voluto un cambio di normativa alzando la media regionale di alunni, ovviamente tenendo poi presente di una serie di parametri. Con questi nuovi numeri molti istituti della nostra provincia rischiano di perdere l’autonomia.

Adesso i criteri di accorpamento saranno definiti dalla Regione e non dalla Provincia come ho letto erroneamente. Non so se ci sia una delibera regionale che ha già definito tali criteri di accorpamento. Se si ragiona solo sull’economia e sul numero degli alunni però si rischia molto. Se invece verranno introdotti dei correttivi “meritocratici” allora potremmo trovarci in una situazione migliore. Nella scuola come nella sanità non si può ragionare solo con criteri di cassa. Nella scuola si deve investire, anche nelle cd. aree interne della nostra provincia che rischieranno sicuramente di perdere plessi. Prendo una ferma posizione in difesa della scuola pubblica come presidio anche delle aree interne. Non sono contro il dimensionamento scolastico ma quest’ultimo va fatto con criteri oggettivi legati anche ai risultati ottenuti dagli istituti in fase di soppressione. Il Molise lo sappiamo si trova in una posizione particolarmente critica, avendo alcune situazioni in deroga, ed è pertanto una delle realtà più a rischio di accorpamento di altre. Questo però non vuol dire arrendersi. Mi rivolgo alla Regione Molise ed alla Provincia di Campobasso affinché tutelino le istituzioni scolastiche virtuose e soprattutto quelle periferiche come la nostra. Sono al fianco dei consiglieri Decaro e Scurti e auspico che la loro richiesta di revoca del dimensionamento sia accolta».