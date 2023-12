"Cure sanitarie più umane", il paziente come persona al centro del sistema

"Ri-umanizzare le cure": intervista a don Benito Giorgetta

TERMOLI. Attraverso una formazione mirata i partecipanti saranno indirizzati ad acquisire competenze comunicative, relazionali e professionali, atte a creare percorsi innovativi per ri-umanizzare l’assistenza ed il prendersi cura, anche attraverso un empowerment lavorativo, programmatico e gestionale. Il contributo delle due figure sanitarie di Infermiere e Operatore Socio Sanitario (Oss), è parte essenziale di un cambiamento che, attraverso la presa di coscienza della particolarità dei propri compiti assistenziali-professionali, sia promotore di un percorso capace di ricollocare al centro dell’assistenza la “persona”, in modo da permettere ad ogni paziente di riscoprire e ridare il giusto valore al proprio vissuto e prendere consapevolezza del suo stato di salute. Inoltre la conoscenza e la presa di coscienza delle metodologie di umanizzazione dell’assistenza può essere di notevole giovamento a tutte le figure professionali sanitarie.

Un focus finale sulle richieste di aiuto dei Pazienti al Personale Sanitario e di questo alle Istituzioni sul problema delle violenze nei loro confronti. L’attività degli operatori sanitari è fondamentalmente un servizio alla vita e alla salute, beni primari della persona umana.





A questo servizio dedicano l’attività professionale o volontaria quanti sono impegnati in vario modo nella prevenzione, nella terapia e nella riabilitazione: medici, farmacisti, infermieri, tecnici, cappellani ospedalieri, religiosi, religiose, personale amministrativo e responsabili delle politiche nazionali e internazionali, volontari. La loro professione li vuole custodi e servitori della vita umana.





Di questo si è parlato ieri mattina, in una lunga sessione formativa, all’auditorium Giovanni Paolo II. La Diocesi di Termoli-Larino e la Pastorale della Salute Diocesana insieme all’Opi Campobasso-Isernia, con lo scopo di dare un contributo al miglioramento dell’assistenza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio diocesano hanno organizzato a Termoli il corso di formazione Ecm per tutte le professioni sanitarie dal titolo “Ri-umanizzare la cura: obbligo dei professionisti della sanità. Ruolo degli infermieri e degli operatori socio sanitari". Il Corso di Formazione oltre che ai Professionisti della Sanità e agli Oss era aperto anche a Uditori non sanitari, in particolare ai Volontari delle Associazioni impegnate nel campo dell’Assistenza socio-sanitaria, e a tutti coloro che vogliono informarsi su un modo empatico di concepire l’assistenza e sul ruolo delle due figure professionali centrali nell’assistenza alla Persona malata. Pertanto l’obiettivo prioritario è di indirizzare sempre di più gli Operatori Sanitari verso il passaggio culturale dal “curare” al “prendersi cura” della Persona malata.





Un corso che ha visto la regia del dottor Giovanni Fabrizio, che della Pastorale diocesana è il direttore, col coordinamento di Bice Monaco e Antonio Licursi, condotto dalla collega giornalista Barbara Fusco. Intervenuta anche Mariacristina Magnocavallo, presidente dell’Opi. Inevitabili anche i riferimenti alle esperienze della pandemia, che hanno davvero segnato un nuovo rapporto tra chi cura e chi riceve assistenza sanitaria.

