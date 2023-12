Salario minimo, Delta Impianti replica sulla nota della Fiom

TERMOLI. La dichiarazione firmata dalla Fiom-Cgil sulla vertenza dinanzi al giudice del lavoro in materia di salario minimo ha registrato la replica della società interessata, Delta Impianti, che ritiene come l’articolo è formulato in modo non veritiero e contiene il riferimento ad una “sentenza” che non vi è mai stata; inoltre, esso è formulato come se il Tribunale di Larino avesse deciso la controversia mentre esso si è limitato a dichiarare provvisoriamente esecutivo due decreti ingiuntivi emessi nei confronti della scrivente Azienda, fissando per la discussione l’udienza dell’11.11.2024.

«Esso, pertanto, è lesivo del buon nome della scrivente Azienda, che ha sempre puntualmente e correttamente retribuito il proprio personale e che, come detto, non ha alcuna sentenza di condanna a proprio carico.

Tanto premesso, la scrivente Azienda chiede ai sensi della normativa in oggetto che nei termini e nelle forme previste dalla medesima siano pubblicate le seguenti dichiarazioni e rettifiche: