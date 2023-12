«L'associazione Il Mosaico chiede di sospendere la decisione sul dimensionamento scolastico»

TERMOLI. Questione istituto comprensivo "Achille Pace", nota durissima dell’associazione “Il Mosaico”, presieduta, oltretutto, da un consigliere comunale di maggioranza, Enrico Miele.

«L’Associazione “Il Mosaico”, composta soprattutto da genitori del quartiere di Santa Maria degli Angeli, sta raccogliendo in queste ore preoccupazioni e appelli accorati per via delle notizie diffuse dagli organi di stampa sul ridimensionamento scolastico e, nella fattispecie, sulla perdita dell’autonomia scolastica del comprensivo Difesa Grande. Una valutazione, da quanto si apprende, basata su freddi numeri messi però serialmente in discussione e che sembrerebbero addirittura errati per difetto.

Crediamo che la Scuola in questione svolga un ruolo essenziale in un territorio di frontiera e abbia dimostrato di essere un’eccellenza per capacità formativa e varietà di iniziative culturali e sociali messe in campo. Pertanto invitiamo a sospendere ogni decisione e proponiamo una riflessione più approfondita e completa, che non indebolisca un essenziale presidio culturale e sociale in un quartiere già fortemente penalizzato. Ascoltare le parti interessate ed in primis i genitori è indispensabile per evitare errori irreparabili».