«In ballo c'è la vita del nostro quartiere», a Difesa Grande monta la protesta

TERMOLI. Dopo gli interventi "politici", civici e associativi, è l'humus genitoriale che non ci sta alla scelta di indirizzo compiuta in seno alla Provincia di Campobasso, che sopprimerebbe l'autonomia dell'istituto comprensivo Difesa Grande per accorparlo sia alla Brigida che alla Schweitzer.

In queste ultime ore dibattito incandescente sui gruppi, dove centinaia di papà e mamme hanno manifestato la nettissima contrarietà a quanto sta maturando, con proposte e proteste in itinere: «Invitare quanti più residenti possibile per allargare la discussione, il coinvolgimento, la notorietà del problema e raccogliere nuove risorse preziose (conoscenze, capacità, voglia di fare). Inutile lamentarsi privatamente, se poi non si partecipa attivamente ad un gruppo di discussione che potrebbe tentare di cambiare le cose, talvolta basta la sola presenza, altre volte una parola, altre volte una firma. In ballo la vita del nostro quartiere e che il prossimo passo, un domani, potrebbe essere la decisione di chiudere completamente la scuola! A livello di genitori noi rappresentanti di istituto a breve avremo un incontro con la preside in cui chiederemo sicuramente delucidazioni e possibili alternative».