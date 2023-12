«Giù le mani dalla nostra scuola», a Difesa Grande genitori pronti a dare filo da torcere

Istituto comprensivo "Achille Pace": parla la dirigente scolastica Luana Occhionero

TERMOLI. La notte non porta consiglio, ma acuisce la rabbia per un provvedimento che mina il futuro di un quartiere, perché perdere l'identità della propria scuola, a Difesa Grande, è considerata lesa maestà.

Bene lo sanno i genitori che stamani abbiamo radunato dopo l'ingresso dei loro figli all'istituto Achille Pace, pronti a ingaggiare una dura battaglia.





Non solo famiglie che risiedono lì, ma padri e madri che apprezzano le caratteristiche della didattica, come il metodo Dada, tanto che c'è chi addirittura paventa di ritirare i figli e avviare l'istruzione parentale.





Si profila un braccio di ferro durissimo, perché le cose che funzionano non devono essere toccate o messe in discussione. Specie se i numeri attuali, non quelli storici, che ormai sono del passato, mostrano una realtà differente.





Un sit-in che si è concluso con un incontro spontaneo con la dirigente scolastica Luana Occhionero, in procinto di recarsi al municipio, per confrontarsi con gli altri presidi cittadini dei restanti 3 comprensivi e l'amministrazione comunale.





Galleria fotografica