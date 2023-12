Il saluto natalizio del vescovo al Comune di Termoli

Natale 2023: gli auguri del vescovo Gianfranco De Luca al Comune di Termoli

TERMOLI. Un saluto figlio dei tempi, quello del mezzogiorno (e dintorni) di oggi in sala consiliare, dove un vescovo munito di mascherina, reduce da una influenza, ha voluto comunque non far mancare il proprio messaggio di auguri natalizio, che da quando è presule dall'ormai lontano 2006 è una tradizione consolidata.

Monsignor Gianfranco De Luca ha voluto ricordare anche la scelta di trasferire le attività diocesane proprio in piazza Sant'Antonio, a stretto contatto con la più importante istituzionale locale, il Comune.

Quasi al completo la Giunta col vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, che ha rimarcato come sia un grande onore accogliere sua eccellenza nelle vesti di capo dell'amministrazione locale.

Una cerimonia sobria e anche piuttosto snella, che ha visto De Luca ricordare l'essenza del Natale a chi porta avanti la missione istituzionale sul territorio, dinanzi a consiglieri (pochi), dirigenti e dipendenti dell'ente, fino al messaggio augurale conclusivo.

Un avvenimento che abbiamo seguito in diretta Facebook.

Galleria fotografica