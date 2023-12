Vacanze di Natale: i ragazzi del centro San Damiano sulle nevi del Trentino

TERMOLI. Nella giornata di ieri, domenica 17 dicembre i ragazzi del Centro Educativo San Damiano del Comune di Termoli, sono partiti per una gita sulle nevi del Trentino. Il progetto nasce dall’idea di associare lo sport alla disabilità.

L’entusiasmante esperienza dei ragazzi del “San Damiano” un gruppo di persone con disabilità, dai 18 ai 65 anni è di approccio all’ambiente montano e alla pratica dello sci. L’idea, non è nuova, nata nel 2022 esperienza di una sola giornata che ha lasciato i ragazzi entusiasti. Quest anno l’occasione è data dai fondi Fna dell ambito territoriale del Comune di Termoli e la sinergia dell’associazione “Sciabili” del Trentino e dell’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola.

La sfida è quella di avvicinare le persone con disabilità con fascia di età medio alta alla pratica di uno sport come lo sci che mette in gioco abilità funzionali e di coordinazione motoria in un ambiente di per sé impegnativo e ostile per persone che manifestano rilevanti difficoltà ad affrontare le ordinarie attività del quotidiano. E invece i ragazzi hanno dimostrato determinazione e costanza, raggiungendo, ognuno secondo le proprie possibilità, risultati inaspettati e grande divertimento. Un’esperienza di valenza sportiva ed educativa resa possibile grazie al calibrato mix di competenza e passione di maestri di sci e operatori sociali.

