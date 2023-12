PA Digitale Adriatica: riattiveremo tutti i servizi

TERMOLI. Problemi in via di risoluzione sulle piattaforme informatiche almeno nel Molise, è quanto ha reso noto PA Digitale Adriatica.

“Ci scusiamo per il disagio causato agli utenti molisani dall’attacco hacker che ha coinvolto persino istituzioni nazionali come il Quirinale, l’Istat e il Csm, oltre a quelle regionali, sottolineando che l’intera struttura di PA Digitale Adriatica si è messa subito al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile e rafforzare i sistemi di sicurezza. Nonostante la gravità dell’attacco, il Cloud ha dimostrato, rispetto a un’installazione su server in locale, capacità di ripristino e da oggi, con la migrazione su sistemi Microsoft, si andrà ad incrementare – secondo i più alti standard di mercato – la solidità dei sistemi.

Purtroppo, non esistono al mondo sistemi perfetti e del tutto inviolabili e tali attacchi sono sempre imprevedibili, la differenza in questi casi la fa appunto la capacità di reazione e ripristino. Tali episodi, seppur spiacevoli, ci danno comunque la possibilità di crescere e di migliorare le nostre difese contro possibili futuri attacchi. L’obiettivo primario di PA Digitale Adriatica è offrire ai nostri clienti e ai cittadini servizi sempre più sicuri ed efficienti”.