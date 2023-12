«Dona un sorriso ad un bambino con la Croce Rossa Italiana»

TERMOLI. «Dona un sorriso ad un bambino con la Croce Rossa Italiana».

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Termoli continua anche a Natale la sua attività sul territorio. Il neonato Comitato, dopo l’iniziativa di successo della campagna Lovered tenutasi in piazza in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione dell’Aids, e l’impegno con la serata “Non è sempre un trucco” in occasione della giornata contro la Violenza sulle Donne, ha organizzato una raccolta di giocattoli per questo Natale.

Se hai giocattoli in buono stato che non usi più, donali! La consegna dei giocattoli può essere effettuata ogni giorno nella sede della Cri di Termoli in via Amalfi 1, chiamando i numeri 347.7997828 oppure 392.5004314. Tutti i giocattoli raccolti saranno distribuiti personalmente dai Volontari della Cri di Termoli ai bambini meno fortunati per donare loro un sorriso!

Inoltre, per rendere speciale il Natale dei più piccini, sono stati organizzati dei laboratori per realizzare delle decorazioni natalizie insieme ai bambini! I laboratori si terranno nelle giornate 20, 21 e 23 dicembre dalle 15 alle 18; è gradita la conferma della partecipazione chiamando i numeri 392.5004314 oppure 347.1359101.

A renderlo noto è stata la commissaria del Comitato Cri di Termoli Cecilia D’Errico.