"Antonio Zara, una vita per l’Italia": I ricordi, la cronaca e le testimonianze

PER NON DIMENTICARE

PER NON DIMENTICARE mar 19 dicembre 2023

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri, presso la Casa della Cultura - Palazzo Ex G.I.L di Campobasso, nell’ambito delle celebrazioni connesse al 50° anniversario dell’eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, è avvenuta la presentazione del Volume “Antonio Zara, Una Vita per l’Italia”, scritto dal giornalista e storico della testata Tgr Molise, dottor Sergio Bucci.

L’evento, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, e del Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Luca Cervi, ha visto la partecipazione delle massime Autorità istituzionali della regione, gli interventi del Comandante Centro Studi Storici e Beni Museali della Guardia di Finanza, Tenente Colonello Giuseppe Furno, del Vice Direttore del TG1, Dott. Filippo Gaudenzi, e del Professore Ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, Prof. Giuseppe Pardini, moderati del Capo Redattore della testata TGR Molise, Dott. Antonio Lupo, la testimonianza del fratello della Medaglia d’Oro, Sig. Angelo Zara e l’intervista all’autore dell’opera, Dott. Sergio Bucci.

I ricordi, la cronaca e le testimonianze della breve vita di Antonio Zara, ripercorsi nel Volume, fino ai tragici eventi del 17 dicembre 1973, quando il giovane Finanziere molisano, in servizio presso l’aeroporto di Fiumicino, venne trucidato nel tentativo di opporsi ad un commando terroristico che si accingeva a dirottare un aereo di linea, hanno suscitato particolare interesse e profonda emozione nel numeroso pubblico e nelle Autorità intervenute.

Nell’occasione, è stata allestita una galleria fotografica e iconografica curata in collaborazione con il Museo Storico della Guardia di Finanza, nonché aperto lo stand di Poste Italiane per lo speciale annullo filatelico e presentato il folder realizzato in occasione della ricorrenza.