ll "nodo Difesa Grande": domani sarà rettificata la delibera del Consiglio provinciale

TERMOLI. Scelte politiche di là da venire, in ogni caso, ma anche l'obiettivo di certificare quelli che sono numeri reali. Torna in Consiglio provinciale la delibera sul dimensionamento scolastico, con l'Ufficio scolastico regionale, diretto da Maricetta Chimisso, che si è subito attivato inviando una nota per rettificare l’atto incriminato, basato su cifre non rispondenti allo stato attuale degli istituti comprensivi cittadini a Termoli.

A riferirlo è il consigliere provinciale e comunale Vincenzo Sabella: «Senza aver inseguito i populismi di sorta, da sabato a ieri, coordinandoci con la direttrice dell’Usr Molise Maricetta Chimisso, col presidente della Provincia Pino Puchetti e l’assessore alle Politiche scolastiche Silvana Ciciola ci siamo adoperati per arrivare all’iscrizione in Consiglio provinciale del nuovo ordine del giorno, che ritirerà la delibera precedente e rinvierà ogni decisione al Consiglio regionale, attraverso i dati certificati. Il dimensionamento sarà determinato successivamente, ma per intanto ci siamo concentrati a risolvere questo vulnus».