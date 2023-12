Giovedì pomeriggio alla chiesa di San Timoteo i funerali del piccolo Flavio

TERMOLI. «Con immenso dolore il papà Riccardo, la mamma Francesca insieme a Sofia, al nonno Domenico, gli zii e tutti i parenti, salutano il piccolo Flavio Cistullo. L'immenso amore che ci hai dato rimarrà per sempre nei nostri cuori. Sarai per sempre il nostro grande guerriero».

Con queste parole viene annunciato il funerale del piccolo Flavio, giovedì 21 dicembre, nella chiesa di San Timoteo alle 15. La camera ardente sarà allestita in via dei Roveri, dalle 9 di domattina. La Procura ha deciso di non eseguire l'esame autoptico, acquisendo la relazione sull'ispezione cadaverica esterna compiuta oggi.