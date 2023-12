I genitori non mollano la presa, partita la raccolta firme a salvaguardia dell'Achille Pace

TERMOLI. Atti, presidi, proteste, dietrofront: quanto bailamme per la vicenda relativo al dimensionamento scolastico dell'istituto "Achille Pace": vicenda che subirà una retromarcia con la convocazione del Consiglio provinciale di domani, ma intanto, le famiglie non stanno a guardare. Partita la raccolta firme, indirizzata al governatore Francesco Roberti, al presidente della Provincia Pino Puchetti e al vice sindaco reggente, Enzo Ferrazzano.

«Noi cittadini termolesi dei quartieri di Difesa grande, San Pietro e Paolo, Porticone e Santa Maria degli Angeli, scriviamo questa lettera per manifestare il desiderio di non essere privati della nostra scuola e della dirigente che in questi anni ha contribuito a renderla un punto di riferimento importante per noi che abitiamo i quartieri più periferici della città.

L’istituto Achille Pace, sotto la dirigenza della professoressa Luana Occhionero, ha svolto e continua a svolgere un ruolo importantissimo nella prevenzione della dispersione scolastica. Grazie alla gestione di una dirigente esperta e attenta ad aspetti come l’inclusione e la fruibilità delle metodologie didattiche, infatti, la scuola Achille Pace si è trasformata a tutti gli effetti in un luogo dove i nostri ragazzi frequentano con piacere le lezioni, accolti e seguiti in un ambiente che concretamente rappresenta un’estensione di quello familiare. Siamo, inoltre, convinti che privare un Istituto come questo della sua dirigenza vorrebbe dire privare le famiglie dei quartieri suddetti di un’istituzione scolastica, fulcro della cultura e luogo di aggregazione e crescita. Il rischio concreto è quello di tornare alle origini di queste scuole, a circa quarant’anni fa quando in quartieri nascenti si è gettato il seme della cultura creando presidi scolastici associati a sedi ben strutturate.

Gli anni sono passati e Difesa Grande, scuola succursale dell’Oddo Bernacchia ha acquisito un suo nome e una sua identità, diventando un’eccellenza da molti riconosciuta e apprezzata. Nelle scuole Primaria e Secondaria viene adottata una metodologia innovativa (Dada), l’Europa ha affidato all’Istituto numerosi finanziamenti riconoscendo la validità delle sue attività formative, le famiglie del territorio vivono la realtà scolastica che con svariati incontri ed eventi le accoglie dalla mattina alla sera nelle sedi di ogni ordine e grado. Dividendo l’istituto "Achille Pace" in due e aggregando le sedi agli Istituti del centro della città di Termoli verrà creato, quindi, uno squilibrio tra i quartieri centrali, dove sarebbero presenti ben tre Istituti Comprensivi con le proprie Dirigenze e segreterie e quelli periferici, che sarebbero ridotti alla presenza di sole succursali prive di identità e nome proprio; sedi satelliti di scuole centrali con le quali non condividono necessità e contesti socio-culturali.

Attuando quanto ad ora stabilito in riferimento al dimensionamento scolastico della città di Termoli, nei plessi periferici verrebbe meno anche l’intento della Comunità Europea, che con i suoi incentivi chiede alle scuole italiane di lottare contro la dispersione scolastica che affligge maggiormente le periferie di ogni luogo. Considerando, perciò, che le esigenze e gli obiettivi delle scuole dell’Istituto comprensivo "Achille Pace" sono ben diversi da quelli dei plessi dislocati nei quartieri centrali, e che attualmente l’Istituto "Achille Pace" ha tutti i plessi ubicati in quartieri periferici, siamo qui a sottolineare che una scuola come il Comprensivo Pace al momento rappresenti l’unica soluzione che ci consente di sapere che tutte le necessità delle periferie sono sempre sotto la massima attenzione della dirigenza. Per le ragioni elencate in questo messaggio dunque, chiediamo che gli Enti in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, acconsentano a lasciarci la nostra scuola e la nostra dirigente».