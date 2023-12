«Un piccolo gesto che salva una vita», donate una coperta per i clochard

TERMOLI. Domani saranno già tre settimane dal rogo tragico del 29 novembre scorso. Come ogni mercoledì si recano presso i senza fissa dimora per assisterli e l’hanno fatto anche nella tragica serata del 29 novembre, un’ora dopo il rogo costato la vita al giovane clochard la cui identità non è stata ancora diffusa e su cui è in corso una inchiesta giudiziaria, vista la matrice dolosa dell’incendio a Pozzo Dolce. Sono i volontari dell’associazione City Angels. «Incontriamo anche qualche volto nuovo, di passaggio ci racconta. E poi arriva una donazione, che tanto ci serviva, un paio di scarpe.

Ebbene sì, abbiamo bisogno di coperte, giubbini e scarpe con molta urgenza. Aiutaci anche tu ad aiutare. Dopo la tragedia del senza tetto che ha perso la vita nell’incendio, in questi giorni ci siamo interrogati molto, cosa si potrebbe fare di più? Tanto, veramente tanto, noi ce la mettiamo tutta, come tutte le altre associazioni che si occupano della mensa serale. Come tutti i donatori che durante tutto l‘anno portano coperte, giubbini, indumenti, dolcetti e l’acqua.

Abbiamo un dovere, non dimenticare l’uomo che noi abbiamo chiamato “nostro fratello”, e continuare la nostra missione accanto ai più deboli. Contattateci, venite a trovarci presso la nostra sede e se avete voglia di donare il vostro tempo, chiedete di entrare a far parte della nostra squadra di volontari». Intanto, mercoledì 27 dicembre, all’auditorium di Santa Maria degli Angeli “Giovanni Paolo II” ci sarà una mostra di lavori, dalle 16.30 alle 21, per beneficenza. «Il freddo dell’inverno può essere smorzato da un tuo gesto d’amore. Vieni a visitare l’esposizione portando con te una coperta o un giubbino da donare ai più bisognosi, e se vorrai, potrai fare una donazione libera».