Punti luce da rivedere: tra lampioni spenti e quelli che nemmeno ci sono

TERMOLI. Tra i “capitoli” da rivedere assolutamente sul territorio comunale c’è la pubblica illuminazione.

Troppo a macchia di leopardo il funzionamento dei lampioni gestiti dalla Enel Sole e di sollecitazioni/lamentele da parte degli utenti e dei cittadini ne arrivano senza soluzione di continuità.

In via delle Acacie, ad esempio, nel tratto che conduce alla rotatoria di via dei Pini da quella di via Egadi, spesso e volentieri i punti luce accesi sono sempre meno di quelli presenti, ma le zone “scoperte” sono diverse.

Ma parliamo anche di gap infrastrutturali: di ieri sera la segnalazione provenuta dal quartiere Sant’Alfonso.

«Volevo segnalare questo tratto di strada, in viale Trieste, all'altezza dell'incrocio con via Germania, poco prima dell’imbocco per il cavalcavia ferroviario di via Duca degli Abruzzi – ha evidenziato un nostro lettore - la strada in questione risulta completamente al buio, non sono praticamente presenti lampioni.

C’è un attraversamento pedonale in primis non segnalato, poi completamente al buio, al volante si corre come pazzi, mio figlio stava giocando a pallone e per poco non è finito sotto una macchina che sfrecciava a 80 km/h. Peraltro il campetto e completamente sprovvisto di illuminazione ed è quindi completamente inutilizzabile nelle ore notturne».