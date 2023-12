«Lavorare insieme è un successo»: la riunione congiunta Fnp-Cisl e Anteas regionale

CAMPOBASSO. Ieri, presso l'Hotel "Lo Smeraldo" in contrada Canneto, si è svolta la riunione congiunta del Coordinamento della Fnp -Cisl del Molise e l'Anteas regionale.

«Un momento importante per il significato e la finalità di questa iniziativa, che ha avuto lo scopo di dare visibilità alle nostre azioni congiunte: di mettersi insieme, di rimanere insieme che, significa "progresso". Lavorare insieme è un successo: attraverso lo scambio, la condivisione di progetti, di significati, di punti di vista per affrontare problematiche condivise e quindi essere in grado di intervenire in più settori. Fare rete sul territorio significa avere una responsabilità "comune" nei confronti di chi rappresentiamo e nei confronti della comunità.

Si è parlato della legge di Bilancio del Governo in audizione al Senato, di pensioni, di tutela della salute, dell'aumento dei prezzi, delle iniziative fatte sul territorio, convegni, festa degli iscritti, concorso di poesia e fotografia. La raccolta di firme per l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione Italiana, della manifestazione a Roma, della Carovana della salute e altre iniziative fatte sul territorio. Molti sono stati gli interventi dei partecipanti, tra cui il segretario organizzativo della Fnp -Cisl Abruzzo Molise Angelo Palladino, la coordinatrice della Fnp -Cisl Abruzzo Molise, il coordinatore Abruzzo Zerra, il coordinatore di Teramo Liberatori, Marcello Rls di Termoli, Laudai, Rls di Campobasso, la Rls di Isernia, la portavoce del terzo settore del Molise Elisabetta Macari, la Rls di Trivento Luciano Mancinella e De Luca presidente Anteas Termoli.

La conclusione è stata fatta dal coordinatore della CISL del Molise Antonio D'Alessandro. Gazie a tutti voi per aver reso questa riunione una giornata straordinaria». Luigi Pietrosimone

