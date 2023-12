Il pescato di qualità finisce "in rete"

Il pescato di qualità finisce "in rete"

TERMOLI. A passi spediti va avanti il progetto del marchio dell’itinerario del Gusto che riunirà tutti i ristoratori della costa molisana che hanno aderito al progetto, ciascuno con una ricetta della tradizione con il pescato di Molise. Si chiama “Zero Miglia, Molise - Locale è Meglio”.





Con l’approvazione da parte degli aderenti del marchio, ideato e realizzata dal Flag, si era completata la fase di avvio della costituzione della rete locale degli operatori della pesca e della ristorazione che hanno deciso di aderire contestualmente al network. Questa mattina la presentazione dell’itinerario video Zero Miglia, realizzato dal Flag Molise Costiero, seguita in diretta da Termolionline. Un percorso fatto di ricette, ingredienti genuini e dalla passione degli chef provenienti dalla costa molisana che apriranno le porte delle loro cucine per raccontarci i segreti di alcuni piatti tipici della nostra zona.





Il Flag Molise Costiero lavora ogni anno per incrementare l’occupazione delle zone di pesca, sostenendo, nel contempo, la ristrutturazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di promozione delle qualità dell’ambiente costiero. È proprio in questa direzione che va il progetto Zero Miglia, un vero e proprio protocollo al quale alcuni ristoratori della zona hanno risposto, raccontando la loro ricetta simbolo in un ricettario e davanti le telecamere. Intervenuti Vincenzo Ferrazzano, presidente del Flag Molise Costiero; Cloridano Bellocchio, Direttore del Flag Molise Costiero; Gaetano Piermarino, Responsabile Marketing del Flag Molise Costiero e il regista e autore Antonio De Gregorio. Assieme a loro l'assessore al Turismo di Campomarino, Michele D'Egidio, ed Enrico Miele, componente del Cda del Flag, oltre che consigliere comunale. In sala consiliare anche numerosi ristoratori aderenti al progetto, a cui è stato consegnato al termine della presentazione un riconoscimento di qualità, targa esclusiva che testimonia l’adesione al progetto.

Un delizioso percorso di promozione costiera!