Anziani in campana contro le truffe, lezioni dell'Arma al centro sociale di via Cina

TERMOLI. Riflettori accesi sulle lezioni antitruffa rivolte alle fasce di popolazione più anziana, oggi a Termoli.

Lo scorso 20 novembre, in diretta streaming, parlammo dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel solco della prevenzione, col maggiore Alessandro Vergine.

Oggi alle ore 17.30 a Termoli presso la sede del Centro Sociale di via Cina, si è tenuto un incontro dal tema di estrema attualità "Truffe e Raggiri agli Anziani" organizzato dall'associazione Ugaf Associazione Seniores Azienda Fiat gruppo 20 di Termoli. Il tema scelto dai soci oggi coinvolge molti anziani e l'Arma dei Carabinieri mette in campo ingenti risorse di uomini e donne in attività di prevenzione e contrasto a tale fenomeno criminale che vede vittime molta della popolazione anziana.

Il presidente Ugaf di Termoli sigma Amerigo Di Giulio ha invitato a partecipare l'amministrazione comunale di Termoli rappresentata dall'assessore Silvana Ciciola e quali relatori i vertici dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio. Il primo dei relatori è stato il Comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli il Maggiore Alessandro Vergine. Il Magg. Vergine ha illustrato la tematica che interessa purtroppo anche il nostro territorio e tale fenomeno ha visto in azione nei giorni scorsi proprio a Termoli un truffatore che grazie all'intervento del personale dell'arma è stato arrestato.

L'ufficiale dell'Arma ha illustrato un serie di tipologie di truffe che si sono registrate, la più comune è quella che il soggetto truffatore si qualifichi come un appartenente alle forze dell'ordine (Carabinieri o Polizia) o avvocato e nel corso della conversazione rappresenta la situazione penale di un nostro congiunto che se non ricorriamo all'istituto della cauzione (pagamento immediato in denaro contante o in monili d'oro) il nostro parente verrà trattenuto e portato in carcere. Il Maggiore Vergine ha tenuto a precisare che in materia penale "non esiste il pagamento della cauzione". Questa è la truffa classica dove il truffatore con abilità porta la sua vittima a farsi pagare con celerità facendo leva sullo stato emotivo della vittima.

Altri tipi di truffa consistono nella consegna da parte di improbabili corrieri di pacchi contente merce che non si mai richiesta, anche questi signori del crimine richiedono il pagamento in contanti. L'ufficiale ha ribadito che in queste situazioni di non pagare mai in contanti. Diverse sono le truffe dove i truffatori operano anche coppia, questa tipologia si configura con l'arrivo a casa di un soggetto vulnerabile (anziano o persona che da poco ha subito un lutto) di una coppia, dove la truffatrice abile quasi sempre donna, con l'utilizzo di diverse lusinghe cercano di distrarre il malcapitato e di estorcere denaro contante o sottrarre beni preziosi.

All'incontro ha preso parte anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Termoli il Luogotenente Alfonso Grande il quale ha ribadito quanto è importante a diffidare da chi si presenti presso le nostre abitazioni, qualificandosi come dipendenti di uffici pubblici o altre strutture dello Stato, avendo l'unico fine quello di perpetrare una delle suddette truffe a carico della popolazione anziana. In fine il maggiore Vergine ha esortato i presenti a collaborare con le forze dell'ordine e ad ogni minimo sospetto di aver subito una truffa, non vergognarsi, contattare immediatamente il numero telefonico dell'Arma dei Carabinieri 112 sempre attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, e denunciare senza alcun timore l'accaduto al fine di poter attivare con tempestività tutte quelle attività che i militari dell'Ama possono porre in essere per assicurare i criminali alla giustizia.

L'importante incontro voluto dai soci Ugaf di Termoli è stato aperto a tutti, un incontro con numerosi interventi dei presenti. L'incontro ha nutrito molto interesse da parte della nutrita platea intervenuta. A termine dell'incontro il Presidente Di Giulio salutando le autorità militari intervenute e l'assessore Ciciola del Comune di Termoli per il loro intervento dichiarandosi soddisfatto insieme ai suoi collaboratori per il successo che l'evento ha riscosso e ha salutato tutti i presenti formulando a tutti gli auguri per le prossime festività natalizie.

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica