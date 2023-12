Gente di Mare: premiati gli studenti più meritevoli dell'istituto "Boccardi-Tiberio”

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Termoli, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati ai ragazzi che si sono contraddistinti grazie alla votazione riportata alla fine dell’anno scolastico 2022/2023.

Ad essere premiati con una pergamena gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi – U. Tiberio” che non erano presenti lo scorso 5 dicembre, durante la manifestazione “Gente di Mare”, giunta alla trentaseiesima edizione.

L'evento che ha visto la premiazione di 15 allievi meritevoli, si è svolto alla presenza dell'assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola che ha ringraziato in primis i ragazzi per l’impegno profuso nello studio sottolineando come il loro impegno quotidiano e i risultati ottenuti possano essere di stimolo e di esempio per tutti.

Ad intervallare la premiazione sono intervenuti il professore Tommaso Guerrera, il professore Francesco di Falco e altri insegnanti dell’Istituto “Boccardi”.

Di seguito l'elenco di tutti i premiati:

- Giorgia Pia De Luca

- Maria Francesca Papa

- Ernesto Pio Ricci

- Antonio Donato D’Ambrosio

- Laura Moscufo

- Camilla Palladino

- Azzurra Lemme

- Paolo Vincenzo Lepore

- Alexandra Provvidenti

- Simona Guerrera

- Luca D’Ambrosio

- Christian Guerra

- Arcangelo Aufiero

- Andrea Poccetti

- Marta Aprile.

Galleria fotografica