Definiti i ‘parcheggi rosa’ a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. «Definiti nel nostro Comune i ‘parcheggi rosa’ dedicati ai veicoli utilizzati dalle donne in stato di gravidanza o dai genitori con un bambino di età non superiore ai due anni».

L'annuncio è della sindaca Simona Contucci.

«I nuovi parcheggi riservati saranno posizionati vicino ai servizi di pubblica utilità. Si tratta in tal senso di un’attenzione per agevolare le famiglie in questa particolare fase della loro vita, caratterizzata da nuove esigenze e problematiche, tra cui la conciliazione dei tempi; è inoltre a costo zero per il nostro Comune. L’amministrazione ha infatti chiesto e ottenuto il contributo di 3.500 euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che ha istituito un fondo destinato alla copertura delle spese effettuate dai Comuni per l’istituzione degli spazi riservati.

Ricordiamo che gli stalli potranno essere utilizzati dalle donne in gravidanza, ma anche da entrambi i genitori con bambini fino a due anni.

Per garantire il servizio, sarà ovviamente importante il senso civico di ciascuno».

