Freedom: la sintesi vitale di un'opera ispirata a Termoli

TERMOLI. La rotatoria di via Martiri della Resistenza, quella che conduce al Terminal Bus, si arricchirà da domani di una pregiata installazione artistica.

Venerdì 22 dicembre, infatti, alle ore 16 sarà consegnata al Comune di Termoli la rotatoria del Terminal Bus nell’ambito del Project Financing proposto dalla società Gtm.

Tale infrastruttura si inserisce nella più ampia offerta di mobilità in corso di realizzazione da parte dell’imprenditore Giuseppe Larivera per la città di Termoli. La rotonda è collocata di fronte al Terminal bus e sarà arricchita dall’opera d’arte del maestro Luigi Forcella. Si tratta di un’opera particolare che Forcella ha consegnato alla figlia Mersia e che esprime la vocazione geografica, culturale e antropologica della città dove l’artista si è trasferito negli anni settanta e dove ha nutrito la sua passione per l’arte della pittura, della fotografia e della scultura.

La scultura è un omaggio alla sua arte che la figlia Mersia, alla quale il padre ha affidato il compito di curare e divulgare, ha voluto rendere “opera concreta” partendo dallo schizzo che l’artista ha realizzato tempo addietro e che le ha donato. Quel disegno è diventato una scultura con il contributo di un investitore privato e soprattutto grazie al maestro Fernando Izzi che l’ha materialmente realizzata in corten. Alta 4 metri, importante e imponente, celebra metaforicamente il mare che lambisce Termoli.

Freedom, questo il nome dell’opera, tiene insieme e saldamente una vela, simbolo del viaggio, uno scafo, emblema di stabilità, e un timone, raffigurazione di buon e amorevole governo. Nelle parole di Mersia: “L’ancora si trasforma nella prua di una barca e il timone rappresenta il sole e l’aspetto dualistico insito nella natura umana, la parte apollinea a cui rimandano le forme circolari come il timone e quella dionisiaca resa manifesta dall’incurvatura della mezzaluna della vela”.

Inno alla libertà, Freedom è la sintesi vitale di elementi caratterizzanti del contesto in cui troverà spazio e dell’impegno artistico di Luigi Forcella. Un’opera all’insegna della bellezza di un artista del quale ci piace qui ricordare uno dei suoi famosi aforismi: “L’opera d’arte è un atto magico che quando funziona cattura lo sguardo colmandoci di emozione”.

Il 22 dicembre ci sarà lo scoprimento di Freedom alla presenza del vice sindaco reggente di Termoli Enzo Ferrazzano e di tutti i termolesi che hanno a cuore i propri figli, i propri artisti, il proprio mare.