San Severo conferisce la cittadinanza onoraria al procuratore Vaccaro

SAN SEVERO. Conferire la cittadinanza onoraria di San Severo al procuratore capo Ludovico Vaccaro, al procuratore aggiunto Antonio Laronga e al sostituto procuratore Alessio Marangelli. E' la proposta lanciata da Michele Del Sordo, consigliere comunale del gruppo 'Liberi e Forti' e deliberata nella giornata di ieri dall'Assise comunale.

Ludovico Vaccaro è stato Procuratore capo di Larino.

"Non si tratta di un atto formale", precisa Del Sordo. "È una dichiarazione di amore della nostra città nei confronti della legalità e di chi realmente si è qui prodigato per l’affermazione della stessa. Gli eroi secondo me non sono solo - con il dovuto immenso rispetto - i magistrati vittime della mafia, ma anche quelli che ogni giorno, spingendosi al limite massimo delle proprie possibilità personali e legali, si prodigano per combattere ogni forma di 'mafia' radicata sui territori. Orbene abbiamo solo celebrato i nostri 'eroi' viventi".

"Non esagero: ricordo i tanti che pensavano che nel quartiere San Bernardino non era consentito nemmeno alle forze dell’ordine di entrare ed operare serenamente. Oggi - anche grazie al contributo di questa Amministrazione che su questo tema non merita critiche - a San Bernardino è stata ripristinata la legalità e la parte migliore dello Stato con tutte le forze di polizia, ha operato senza remore o timore alcuno. Questo fatto è sotto gli occhi di tutti e costituisce un risultato storico per noi ed un segnale alla nostra comunità che non poteva non essere stigmatizzato dal Consiglio comunale", conclude.