Isole Tremiti luogo di libertà, la Regione Puglia investe sulle Diomedee

ISOLE TREMITI. La Giunta regionale della Puglia approva due delibere per la valorizzazione culturale e una migliore accessibilità delle Isole Tremiti.

La Giunta nella seduta di ieri ha approvato due delibere in ambito di Trasporti e Istruzione in attuazione della L.R. n. 17/2023 “Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda”.

Per la realizzazione dei servizi volti allo sviluppo e al miglioramento della mobilità pubblica, così da facilitare l’accessibilità ai luoghi di maggiore interesse dell’arcipelago, sono stati destinati 66.500 euro in favore del Comune di Isole Tremiti a fronte della rendicontazione delle spese sostenute nell’annualità 2023. Si tratta di un primo stanziamento, a cui ne seguirà uno di pari importo per il 2024, per lo svolgimento di corse aggiuntive di carattere straordinario relative al trasporto marittimo di collegamento tra le isole di San Domino e San Nicola e al trasporto terrestre nell’isola di San Domino dal porto al villaggio, in modo da offrire un servizio a chi debba raggiungere la propria abitazione o una struttura alberghiero/turistica.

“Questo finanziamento rientra tra gli obiettivi della L.R. n. 17/2023 con cui la Regione promuove azioni per valorizzare l’arcipelago delle Isole Tremiti, anzi il Comune delle Isole Tremiti – spiega l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. In ambito di mobilità abbiamo ritenuto utile finanziare servizi straordinari che possano offrire ai turisti e ai residenti collegamenti più efficaci tra le isole di San Domino e San Nicola e quelli di ultimo miglio all’interno dell’isola di San Domino in concomitanza con l’arrivo dei traghetti provenienti dal continente.”

“Oggi la Giunta ha deliberato di destinare 105mila euro in favore del Comune di Isole Tremiti per la realizzazione di eventi internazionali di studio rivolti a giovani pugliesi, italiani ed europei, sui temi dell’energia come strumento di prosperità, sicurezza ambientale, pace e del recupero della memoria storico-culturale delle Tremiti del XX secolo. È una grande occasione di valorizzazione del territorio” sostiene l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo che aggiunge: “Facciamo emergere le realtà della nostra regione anche grazie ad azioni legate all’istruzione, ad un attrattività e a un turismo culturale che diano slancio alle tipicità territoriali e risalto ai talenti dei nostri giovani.” Gli eventi prevedono la realizzazione di una Summer School denominata “Arcipelago delle Diomedee”, articolata in due moduli della durata di un minimo di 3 giorni ciascuno, da realizzarsi nel 2024, sotto il coordinamento di un comitato scientifico che vedrà la partecipazione delle Università regionali.