Lo sviluppo della città legato al porto, criticità e "connessioni" territoriali

TERMOLI. Nella tarda mattinata di ieri, evento finale del progetto/info day “Sumo - Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area”. Il progetto, finanziato dal Programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania Montenegro 2014/2020, si pone come obiettivo il miglioramento dell’efficienza dei trasporti, in termini di sostenibilità e qualità, attraverso azioni pilota da realizzare in ogni area coinvolta, sviluppando al contempo una strategia efficiente per una mobilità più attenta all’ambiente. I principali risultati attesi dal progetto sono il rafforzamento della rete per la mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di Linee Guida Territoriali e Transfrontaliere, la sensibilizzazione dei cittadini sulla mobilità “smart” e “green”, il miglioramento del coordinamento transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di trasporto integrati per viaggiatori, riducendo le disparità esistenti tra i paesi e l’efficientamento del sistema di trasporto turistico regionale, favorendo così anche lo sviluppo economico complessivo della regione nonché dei collegamenti tra le regioni coinvolte.

Il progetto ha previsto la realizzazione di azioni pilota nei territori partner, attraverso l’acquisto di un motoscafo ibrido/elettrico per il servizio di trasporto pubblico a Brindisi, l'acquisto di un bus ibrido per il servizio di trasporto pubblico nell'area del porto di Bari, l’allestimento di una pista ciclabile (circa 1,4 km) con partenza dal porto di Valona e, per il Comune di Termoli, l'acquisto di cinque pannelli a Messaggio Variabile (TEIMS - Sistema di Monitoraggio del Traffico e Ambientale) che forniranno informazioni su viabilità, mezzi di trasporto e stato ambientale nell'area del porto e della stazione ferroviaria. Queste azioni favoriranno il miglioramento dei collegamenti e dei mezzi di trasporto sostenibili al fine di migliorare l'esperienza di viaggio di turisti e cittadini, riducendo l'emissione di carbonio nelle aree coinvolte. Durante l’evento sono stati presentati i risultati del progetto e il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) realizzato dal Comune di Termoli.

È stata una occasione anche per mettere meglio a fuoco sia le criticità che le potenzialità di uno sbocco portuale a mare come quello di Termoli, dove traffico passeggeri e pesca (unita alla cantieristica), si abbinano all’approdo turistico, ma che difetta in modo evidente della carenza di traffico merci, proprio per le sue caratteristiche infrastrutturali.

LA DESCRIZIONE

Il porto di Termoli rappresenta l'unica struttura portuale del Molise e costituisce un'infrastruttura multifunzionale, in cui convivono diverse tipologie di attività: traffici commerciali e collegamenti con le Isole Tremiti e la Croazia, pesca, diporto, cantieristica. Per la sua posizione e funzione di nodo di accesso al sistema integrato dei trasporti nazionali, rappresenta potenzialmente un elemento della rete di collegamento transfrontaliero (via mare) con gli altri paesi che si affacciano sull’Adriatico come Croazia, Montenegro e Albania.

Un recente studio pubblicato dal Ministero dei Trasporti italiano1, stima per il periodo 2016-2019, un flusso medio annuo di 200.000 passeggeri, circa 3.000 automobili e più di 19.100 metri lineari di merci, movimentate lungo la rotta Termoli-Tremiti (lunga 40 miglia nautiche). Vale la pena di dire che la è fortemente influenzata dalla stagionalità, con picchi di traffico durante l'estate e flussi più bassi durante l'inverno.

LE CRITICITA’

Il Porto di Termoli ha limiti di spazio e di profondità dei fondali per l'accoglienza delle moderne navi passeggeri, per questo motivo il numero di passeggeri sulle linee di traghetti fuori dall'Italia non aumenta. (sono attivi solo i collegamenti con le Isole Tremiti e nei mesi di luglio e agosto con la Croazia) che non consente l'apertura di nuove rotte turistiche.

I vincoli spaziali non offrono opportunità di sviluppo nel segmento del turismo crocieristico in quanto il porto non può ospitare navi moderne facenti parte dei circuiti crocieristici.

Per quanto riguarda la riconnessione dell’area portuale con il contesto cittadino, le ulteriori criticità riscontrate possono essere così riassunte:

• conflitto tra traffico privato e veicoli adibiti al trasporto pubblico e commerciale marittimo Servizi;

• fermate del trasporto pubblico urbano ed extraurbano lontane dalla zona arrivi e partenze;

• mancanza di spazio per parcheggiare le biciclette;

• mancanza di un percorso ciclopedonale collegato alle aree di interesse (imbarchi, parcheggi, città e centro);

• parcheggi insufficienti per il parcheggio delle auto;

• mancanza di stalli taxi;

• assenza di stazioni di mobilità Smart

CRITICITA’ SU SCALA TERRITORIALE:

• Mancata attuazione dell’interporto

• Necessità di potenziare l’asse ferroviario Termoli- Campobasso

• Mancata realizzazione del collegamento stradale Termoli-San Vittore

• Carenza della connessione del porto con la viabilità cittadina.

IL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE

Recentemente è stata costituita l’Area Urbana di Termoli, costituita dai Comuni di Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi, nella quale Termoli è Comune capofila. Questo ha fatto si che si potesse realizzare un Piano delle Mobilità Sostenibile, che fosse condiviso all’interno degli enti facenti parte dell’Area Urbana di Termoli;

La «questione porto», è stata affrontata all’interno del Piano dal punto della sua interconnessione con il territorio in termini di mobilità sostenibile.

Inoltre, dal punto di vista programmatico, il Pums affronta il tema dello sviluppo dell’Intermodalità su scala urbana, promuovendo l’interconnessione tra i vari comuni facenti parte dell’Autorità urbana di Termoli, anche tramite la connessione tra i due porti turistici Termoli e Campomarino, mediante modalità di trasporto alternative che non vadano a gravare ulteriormente sui flussi veicolari cittadini:

Connessione mediante ciclovia (porzione della ciclovia adriatica); Connessione mediante trasporto pubblico; Connessione mediante modalità sharing (bicicletta o vettura elettrica).

Connessione via mare (con forte valenza turistica- Costa dei Delfini)

Il Comune di Termoli ha beneficiato di un finanziamento, per lo sviluppo di un'azione pilota, relativa all'installazione di alcuni pannelli a messaggio variabile (Pmv).

I Pmv hanno la funzione di fornire, costantemente ed in tempo reale, informazioni e notizie ai cittadini riguardanti:

• attività del consiglio di amministrazione;

• iniziative sanitarie, culturali e sportive comunali;

• orari di apertura degli uffici e svolgimento delle attività servizi vari;

• avvisi di gare e gare pubbliche;

• direttive sulla raccolta differenziata dei rifiuti;

• informazioni e dati sulla qualità dell'aria e inquinamento elettromagnetico;

• informazioni sul traffico e sui parcheggi;

• comunicazioni relative alle giornate ecologiche dell'chiusura al traffico/circolazione a numerazione alternata;

• avvisi urgenti da parte della protezione civile;

• informazioni turistiche in varie lingue;

• numeri telefonici di pubblico interesse.

Il progetto permetterà comunque l’installazione dei pannelli a messaggio variabile in:

• Prossimità della Stazione dei Treni Fs

• Prossimità dell’area Portuale e del Centro Storico

• All’ingresso sud della città di Termoli.

Interventi illustrati ieri mattina dal rup del progetto, l'architetto Francesco Paolo Avellino.