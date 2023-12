Fondazione Architetti e Ordine incontrano enti e associazioni

CAMPOBASSO. La Fondazione Architetti della Provincia di Campobasso, unitamente all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori del medesimo ambito locale, organizza un nuovo incontro di approfondimento sul tema degli "Spazi e attori per la valorizzazione della cultura locale".

L'iniziativa culturale e tavola rotonda è in programma domani venerdì 22 dicembre 2023, alle 16.30, nel contesto suggestivo del Museo Sannitico di Campobasso. Vi parteciperanno alcune delle associazioni e fondazioni che operano nel settore culturale in senso ampio. L'obiettivo è avviare un confronto per il perseguimento di indirizzi comuni sulla via di uno sviluppo culturale integrato.

Prima parte del programma dedicata alla condivisione in ambito locale del recente riconoscimento internazionale ‘Bruno Zevi' 2023 assegnato alla Fondazione Architetti della provincia di Campobasso (dall'Istituto Nazionale di Architettura) per la diffusione della cultura architettonica. Interverranno i quattro presidenti di ieri e di oggi della Fondazione: Leonardo Bellotti, Giancarlo Manzo, Alessandro Izzi e l'attuale vertice dell'ente Teresita Vecchiarelli.

Seguirà la tavola rotonda per rafforzare il dialogo tra i diversi interpreti e interlocutori del territorio, con la prospettiva di intensificare la collaborazione e creare processi di cooperazione che stimolano la crescita e la fruizione culturale in Molise. Scoprire e riscoprire le unità paesaggistiche molisane, con i loro peculiari aspetti sociali, spaziali, simbolici e della memoria, è uno dei target individuati per essere al passo della Nuova Agenda Europea per la Cultura, della Commissione europea, che evidenzia la centralità dei settori culturale e creativo per l'innovazione.

Interverranno il direttore regionale Musei Molise Davide Delfino, la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti, il capo delegazione Fai Campobasso Dosolina Tirabasso, il presidente di Italia Nostra Sezione Campobasso Gianluigi Ciamarra e la presidente dell'Associazione Dante Alighieri, Angioletta Iavasile. Gli enti e le associazioni citate patrocinano l'evento insieme con l'Associazione Malatesta che opera per la diffusione della cultura, dello sport e dell'arte, in particolare la street art. Come immagine per promuovere l'incontro è stato appunto scelto un particolare del murale 'Light on the horizon' opera visibile a Campobasso, realizzata dall'artista Vesod, in cui la figura realistica della donna si contrappone ad un contesto frammentato di forme geometriche e luci che restituiscono un senso di infinito e di immaginaria tridimensionalità.

Modererà il confronto il consigliere della Fondazione Architetti, Mario Morrica. L'evento ha valenza formativa, due i crediti assegnati agli architetti partecipanti.