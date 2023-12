Brindisi di Natale in Comune a Portocannone

PORTOCANNONE. Brindisi di Natale in Comune a Portocannone.

Come afferma il sindaco, Francesco Gallo: «In questo periodo di auguri, non poteva mancare il nostro brindisi con tutte le persone che giornalmente svolgono servizi comunali in vari settori.

La serata di ieri ha visto presenti amministratori, dipendenti comunali, personale di supporto all’Ente, personale delle cooperative che svolgono servizi per l’Ente, ragazze e ragazzi del Servizio Civile e i volontari, insomma tutta la macchina operativa del Comune di Portocannone.

Grazie ai presenti e anche a chi purtroppo è stato assente, l’impegno quotidiano di tutti sta facendo sì che la nostra comunità sia ricca in servizi di qualità e di efficienza».