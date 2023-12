Freedom: la vocazione alla libertà del mare

Folla delle grandi occasioni, oggi pomeriggio, dove intorno alle 16 è stata consegnata al Comune di Termoli la rotatoria del Terminal Bus nell'ambito del Project Financing proposto dalla società Gtm, alla presenza del vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, cerimonia sobria ma molto partecipata, persino da un regista coreano.





Tale infrastruttura si inserisce nella più ampia offerta di mobilità in corso di realizzazione da parte dell’imprenditore Giuseppe Larivera per la città di Termoli. La rotonda è collocata di fronte al Terminal bus e sarà arricchita dall’opera d’arte del maestro Luigi Forcella. Si tratta di un’opera particolare che Forcella ha consegnato alla figlia Mersia e che esprime la vocazione geografica, culturale e antropologica della città dove l’artista si è trasferito negli anni settanta e dove ha nutrito la sua passione per l’arte della pittura, della fotografia e della scultura.

La scultura è un omaggio alla sua arte che la figlia Mersia, alla quale il padre ha affidato il compito di curare e divulgare, ha voluto rendere “opera concreta” partendo dallo schizzo che l’artista ha realizzato tempo addietro e che le ha donato. Quel disegno è diventato una scultura con il contributo di un investitore privato e soprattutto grazie al maestro Fernando Izzi che l’ha materialmente realizzata in corten. Alta 4 metri, importante e imponente, celebra metaforicamente il mare che lambisce Termoli.

Freedom, questo il nome dell’opera, tiene insieme e saldamente una vela, simbolo del viaggio, uno scafo, emblema di stabilità, e un timone, raffigurazione di buon e amorevole governo.

