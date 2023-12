«No al dimensionamento scolastico», scende in campo la comunità della Schweitzer

TERMOLI. Nessuno vuole perdere identità e autonomia scolastica: dopo le proteste sull'istituto comprensivo Achille Pace, arrivano quelle relative alla Schweitzer, con una ferma presa di posizione da parte dell'intera comunità scolastica.

«In questi giorni ad accendere il dibattito, e non solo, è il Dimensionamento della rete scolastica molisana per il triennio 2024/27.

La Provincia con due deliberazioni si è pronunciata per la soppressione di uno dei quattro Istituti Comprensivi di Termoli, nello specifico l'Achille Pace, ma attualmente la decisione è passata alla Regione che dovrà concludere e deliberare in modo definitivo il nuovo piano scolastico della città. Risulta singolare che nel giro di pochi anni si ritorni su un argomento che è già stato toccato nel 2019.

Nella considerazione che qualsiasi scelta di soppressione di un'istituzione scolastica sarà dolorosa ed avrà ricadute sul territorio sociale e culturale di Termoli, noi comunità scolastica della Schweitzer difendiamo il nostro Istituto Comprensivo, realtà consolidata per numero di alunni, per qualità dell'offerta formativa e punto di riferimento nel territorio termolese. Pertanto, ci auguriamo che il nostro istituto non venga smembrato o diviso in modo arbitrario, arrecando, in tal modo, un grave danno agli alunni e alle alunne, un pregiudizio rilevante alla continuità didattica e alla qualità del servizio scolastico».