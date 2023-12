Che "Test" internazionale: docenti e studenti del Majorana tra Finlandia e Malta

TERMOLI. Nella mattinata di ieri la dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso, ha consegnato gli Attestati di Partecipazione a tutti gli studenti che hanno preso parte al progetto ERASMUS+ “T.E.S.T.: Transnational and Virtual Cooperation to Improve the Acquisition of Technological and Digital Skills in VET System”.

Il progetto è nato dalla necessità di fornire ai ragazzi gli strumenti per affinare nuove strategie valide per la acquisizione di competenze digitali al passo con un mondo sempre più interconnesso dove la tecnologia e l’AI sono ormai capisaldi che regolano il sistema di produzione, la fruizione del tempo libero e perfino il settore del benessere e della cura della persona.

La prassi di mobilità transnazionale ha avuto una durata complessiva di 12 mesi e ha coinvolto 24 studenti, 3 accompagnatori e 7 docenti.

Gli studenti partecipanti alla mobilità hanno avuto la possibilità di sviluppare hard e soft skills nell’ambito dei settori tecnico/tecnologico, delle scienze applicate, artistico e culturale;

Altrettanto importanti sono stati gli obiettivi conseguiti dai docenti che hanno avuto modo di rafforzare le loro competenze professionali nell’ambito della programmazione di esperienze formative on the job e della valutazione dell’impatto della loro attività sugli esiti scolastici degli studenti, nonché sul loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il “T.E.S.T.” prosegue e si innesta nel processo di internazionalizzazione dell’Offerta Formativa, che da anni il “Majorana” persegue, integrando varie attività di formazione professionale per i VET learners e dando a tali attività un respiro europeo.

Gli studenti coinvolti, tutti appartenenti alle classi terze e quarte, per 30 giorni hanno soggiornato a Malta dove, tramite tirocini in azienda, hanno acquisito competenze relative alle figure professionali di Operatore informatico e di Operatore in patrimoni culturali e memoria digitale, due profili professionali di alto livello e fortemente ricercati nel mondo del lavoro.

A loro volta, i docenti, afferenti a varie discipline, per 15 giorni hanno svolto attività di job shadowing in Finlandia, presso VisitEduFinn, ed hanno avuto modo di apprendere nuove metodologie efficaci di analisi dei bisogni formativi e professionali degli studenti e modalità di cooperazione con i partner aziendali per la programmazione di esperienze on the job. I docenti hanno anche acquisito strumenti di monitoraggio in itinere e valutazione dei risultati conseguiti nei tirocini, nonché tecniche per la valutazione del loro impatto sugli esiti scolastici e, infine, strumenti per la misurazione dell'inserimento lavorativo degli studenti in uscita dalla Scuola in correlazione ai tirocini svolti.

Grande l’entusiasmo manifestato dai ragazzi e notevole la soddisfazione espressa dalla Dirigente, a conclusione dei lavori, per i notevoli risultati conseguiti.

Galleria fotografica