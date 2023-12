Battuta di pesca straordinaria prenatalizia, frenesia sulla banchina del porto e nei mercati

TERMOLI. Porto di Termoli in piena frenesia prenatalizia anche nella serata di venerdì 22 dicembre. Le deroghe che il Masaf concede agli armatori in vista delle festività invernali permettono di uscire al largo anche fuori dai canonici quattro giorni settimanali, che vanno di norma dal lunedì al giovedì.

Terminato, infatti, anche il periodo post fermo biologico che obbliga gli equipaggi a restituire un giorno alla settimana (le cosiddette norme tecniche) per dieci settimane dal ritorno in mare dopo la pausa obbligatoria estiva.

Per questo, avendo la possibilità di una uscita straordinaria calendarizzata per oggi, sabato 23 dicembre, gran parte della flottiglia peschereccia termolese ha usufruito del bonus calando le reti nell'Adriatico nella giornata di ieri, come quinta uscita settimanale.

La domanda di pescato, infatti, cresce a dismisura nel ponte natalizio già da giorni sui mercati della città era un vero e proprio delirio, così come sono ingolfati di ordini, per così dire, anche tutti i punti vendita disseminati lungo la costa.

Pescherecci che hanno animato la banchina portuale, dove le cassette di pesce servono a placare richieste di ogni tipo, dei commercianti, delle famiglie, dei ristoratori, in un insolito venerdì notte di lavoro sul molo.