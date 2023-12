Gli auguri del vicesindaco reggente Ferrazzano alla comunità termolese

TERMOLI. Il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano rivolge alla comunità termolese gli auguri per un sereno Natale.

“Come ogni anno il Santo Natale ci riconcilia con le nostre famiglie. Rappresenta da sempre un momento da condividere con gli affetti più cari, per riposarci un po’ e per riflettere su quello che ci aspetta domani.

Per il sottoscritto si chiude un anno particolare che sta consacrando la mia attività politica iniziata molti anni fa al servizio di questa comunità. Un passaggio importante quello di diventare primo cittadino di Termoli, una responsabilità che subito mi sono sentito di prendere proprio per continuare il percorso che ho intrapreso con l’attuale amministrazione comunale.

Tanti sono i pensieri, molte le riflessioni. Un anno contrassegnato dalle guerre tra Russia e Ucraina e tra Palestina e Israele che non accennano a placarsi. Il Covid che in qualche modo torna a bussare alle nostre porte e i problemi di tutti i giorni con i quali, tutti, abbiamo a che fare. La congiuntura economica che non permette di abbassare la guardia e gli impegni che ogni giorno dobbiamo cercare di risolver attraverso l’attività amministrativa che ogni giorno ci mette alla prova. Tante le riflessioni, così come le scadenze e il lavoro che dobbiamo ancora profondere in favore della nostra città.

In questi giorni le festività natalizie ci concederanno qualche ora di pausa e in questa occasione, dal profondo del cuore, mi sento di augurarvi il meglio nella consapevolezza che in Comune ci sarà sempre qualcuno pronto ad ascoltarvi e a tendervi la mano.

Buon Natale a tutti i termolesi e ai molisani, che la nascita del Signore rappresenti per tutti noi un domani migliore al quale, fiduciosi, rivolgiamo uno sguardo attento per continuare a lavorare in favore della nostra collettività”.