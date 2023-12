Gli auguri del sindaco Tomei: "Per cambiare bisogna essere uomini buoni"

GUGLIONESI. In occasione delle festività natalizie, il sindaco Antonio Tomei e l'amministrazione comunale di Guglionesi, mandano un messaggio di auguri alla comunità guglionesana.

«Cari concittadini, i giorni di Natale e di fine anno sono attesi anche per godere di un po' di riposo nella serenità delle relazioni familiari, all’interno delle quali non è la somma quel che conta, ma il disegno della famiglia come sintesi di quiete.

Tuttavia, le festività natalizie rappresentano anche un importante momento di riflessione e con queste poche righe vorrei provare a condividere con voi il mio pensiero. L’azione amministrativa non può raccogliere unanime consenso, ma è giusto che voi sappiate che stiamo facendo del nostro meglio in una condizione assai precaria, affrontando problematiche irrisolte e tanta polvere sotto al tappeto. Mi auguro che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno per realizzare un profilo migliore per la nostra cara Guglionesi.

L’amministrazione di cui sono alla guida ha lavorato in questi pochissimi mesi di mandato con sentimenti sinceri e con efficacia, sostanziando i valori di democrazia e solidarietà. Mi auguro di cuore di riuscire a trasmettere la convinzione che per cambiare le cose non è importante essere (o considerarsi) uomini grandi, ma essere semplicemente uomini buoni.

Buon Natale a tutti voi, con la speranza che questa festa possa rafforzare la volontà di collaborazione per la costruzione del futuro».