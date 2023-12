«Finalmente Natale: desidero porgere a ciascuno di voi i miei auguri»

TERMOLI. Ultimo Natale, almeno di questo mandato amministrativo, come presidente del Consiglio comunale per l'avvocato Annibale Ciarniello, che formula questo messaggio di auguri:

«Finalmente Natale: desidero porgere a ciascuno di Voi i miei auguri.

Pur nella consapevolezza che ognuno puo' portare nel cuore gioia, affetti, fatiche, lutti, rabbia e sogni, le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un importante momento di riflessione e di responsabilità.

Siamo portati a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni passati, a volte lieti, a volte densi di difficoltà, a riflettere sulle nostre azioni, sperando in un futuro più sereno.

Lo spirito che anima noi amministratori continua ad essere fiducioso e positivo e ci fa guardare lontano, nella speranza che quanto è stato realizzato in questi mesi, incontri il Vostro parere favorevole.

Vanno proprio in questa direzione gli sforzi che stiamo compiendo, ponendo grande attenzione al bilancio comunale e alla realizzazione di interventi a medio e lungo termine per lo sviluppo del nostro paese, ripartendo dai rapporti umani, dall’incontro con gli altri, dalla consapevolezza che la nostra comunità è aperta alla solidarietà ed alla condivisione.

Auguri, infine, ai Dipendenti Comunali, e alle loro Famiglie, con tanta gratitudine per la disponibilità, la passione e la competenza con cui svolgono la loro professione.

Un augurio speciale, come sempre, è per le Forze dell’Ordine, e per le loro famiglie, che convivono con l’apprensione di un mestiere delicato: grazie, di cuore, per la splendida collaborazione e per la sicurezza che ci donate ogni giorno.

Auguro a tutti Voi, miei concittadini, un Natale sereno ed un Nuovo anno se possibile migliore di quello passato, con la speranza che questa festa possa alimentare l’amore per la nostra Comunità e rafforzare la volontà di collaborazione per la costruzione del nostro futuro: Termoli ha bisogno di persone coese e partecipi per riuscire a raggiungere nuovi obiettivi. Grazie a tutti Voi».