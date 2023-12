Nel clima di lutto cittadino, lunghissimi applausi salutano il piccolo Alessandro

L'ultimo saluto al piccolo Alessandro Mignogna

CAMPOBASSO. Troppe volte richiamato il concetto del doloro che le parole non posso contenere, racchiudere, rappresentare. È certamente il caso delle lacrime addolorate che oggi hanno pianto, nel capoluogo, il piccolo Alessandro Mignogna, il bimbo di 9 anni che nella notte tra domenica e lunedì ha perso la vita per le conseguenze del rogo divampato in casa sua, al quale miracolosamente sono scampati, ma non senza patimenti, gli altri suoi familiari. Uno dei due angeli saliti in cieli nel maledetto 18 dicembre, l’altro il 13enne Flavio, sulla costa.

Come prevedibile ampiamente, la chiesa di San Giovanni Battista è risultata troppo piccola per contenere le centinaia di persone giunte per l’ultimo saluto ad Alessandro.

Il feretro con la bara bianca è stato portato a spalla sino all’ingresso della chiesa di San Giovanni Battista tra due ali di scout, poi un lunghissimo applauso, nel clima di lutto cittadino proclamato da Palazzo San Giorgio, per volontà della sindaca Paola Felice, che ha disposto un minuto di raccoglimento durante la celebrazione del funerale.

Altrettanto fragoroso l’applauso all’uscita dalla funzione religiosa, dopo la benedizione, coi palloncini liberati in aria dagli amici e compagni di classe.