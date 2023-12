Nei fondali profondi dell'Egeo e cuore termolese: la devozione sul Marpesca

TERMOLI. Tra i vari allestimenti preparati per il Natale merita sicuramente una passeggiata bordo porto quello che come da 20 anni a questa parte viene predisposto con cura negli oblò dell’imbarcazione Marpesca, natante che solca i mari dell’Egeo, per pescare gamberi rosso, con cui approvvigiona i mercati siciliani, per la gran parte. Missioni in mare aperto da 35-40 giorni, lontani dalle famiglie, nonostante tutte le traversie che subisce e affronta il comparto ittico.

Complice la pausa natalizia, devozione e auspici si fondano in questo gesto di pura fede spontanea, voluto dagli armatori Giacomo Cannarsa e Rocco Catterino, assieme al comandante Giorgio Pilla, natività con albero che viene realizzato con cura da Giampiero Guidi, figlio del noto Giorgio, antesignano della nostra categoria nel secolo scorso.

Una volontà che si rinnova anche nell’auspicio che il 2024 possa essere un anno migliore, al riparo dal caro gasolio e con frutti più corposi.

Una passeggiata sul molo degli imbarchi che può svelare qualcosa di emozionante, che colpisce occhi e cuore.

Merita di essere visto, di sera, quando si accende come una fiaccola che auspica buoni sentimenti.

Un piccolo gesto per augurare, nonostante tutto, un lieto Natale a tutti con la speranza che si ritorni al più presto alla normalità. Che la speranza sia sempre il vostro faro.

