In arrivo 750mila euro per migliorare reti idriche e fognarie nell'Unione dei Comuni

LARINO. Giorgio Manes, presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Molise, con soddisfazione comunica che finalmente si è ottenuto lo stanziamento del finanziamento di euro settecentocinquantamila, per attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica e fognaria di molti Comuni molisani, con determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 6200 del 21 dicembre 2023.

Come evidenzia Manes, egli aveva dichiarato, subito dopo la sua elezione a presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Molise, che l’erogazione di questi fondi, richiesti con progetti da oltre dieci anni e anche realizzati dai Comuni molisani, senza che potessero saldare le imprese che hanno realizzato i lavori, era importante per colmare le grandi difficoltà di imprese e Comuni. Ora le imprese potranno essere saldate degli importi spettanti e, continua Manes, ringrazio, in uno a tutta la nuova Giunta della Regione Molise, in particolare l’Assessore Cefaratti e gli Uffici preposti, che hanno risposto attivamente alle continue mie pressioni e sollecitazioni.

I Comuni beneficiari dei settecentocinquantamila euro sono della provincia di Campobasso e della provincia di Isernia, per gli interventi ricompresi nel PAR MOLISE – FondoSviluppo e Coesione 2007/2013 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. Con i logoranti e veloci cambiamenti climatici in atto, conclude Giorgio Manes, diventano sempre più fondamentali le opere a tutela delle infrastrutture, come le azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica e fognaria e occorre sostenere le Amministrazioni territoriali che su di esse si impegnano con progetti e realizzazioni adeguate, rispettando gli impegni economici dai quali finisce per dipendere la vita stessa di tante aziende, che su di essi hanno lavorato e anticipato costi e lavoro.