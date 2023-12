Maverick corregge il tiro, meno torri eoliche a mare, «Ma sono più vicine alla costa»

Eolico offshore Molise: l'intervista a Laura Venittelli

TERMOLI. Novità sul progetto di eolico offshore sulla costa molisana, quello promosso dalla società Maverick srl con sede in via dei Bossi 6 a Milano. Da un anno all'altro la procedura amministrativa è andata avanti, si è perfezionata nella sede della conferenza dei servizi e il proponente ha modificato l'asset progettuale, rinunciando a uno degli interventi più caratteristici, la centrale a idrogeno da 800 megawatt, e riducendo la presenza di pali eolici da 120 a 70, abbassando i megawatt da 1.800 a 1.050, con una potenzia di 15 mw per ciascuna delle torri previste.

Documentazione copiosa, centinaia e centinaia di pagine, nuovamente consultabili sulle bacheche degli enti interessati dallo scorso 20 dicembre. Maverick S.r.l. è una Società di Scopo (Special Purpose Vehicle - SPV) costituita per sviluppare il progetto denominato “Eolico Offshore Molise”, ed è interamente controllata da Green Bridge S.r.l., società che ha sviluppato e/o realizzato in oltre venti anni di attività numerosi progetti (per oltre 1.000 MW di potenza installata) nel mercato dell’energia rinnovabile e nel settore dei servizi energetici. La mission aziendale è rivolta verso lo sviluppo e la realizzazione del Floating Offshore Wind Farm (FOWF) in oggetto, che è stato progettato con criteri innovativi e di massima compatibilità ambientale, con particolare riguardo alle interazioni con il contesto terracqueo di riferimento.

Il progetto è relativo all’impianto eolico flottante (Floating Offshore Wind Farm – FOWF) denominato “Eolico Offshore Molise”, ubicato nello specchio acqueo antistante il litorale di Termoli, composto da 70 aerogeneratori (Wind Turbine Generator – WTG) installati su piattaforme galleggianti (Floating Offshore Wind Turbine – FOWT) della potenza nominale di 15 MW (per 1.050 MW complessivi). L’impianto di produzione verrà collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nel punto di connessione della Stazione Terna S.p.A. ubicata nel Comune di Montecilfone, per una potenza di 1.050 MW.

In merito a queste novità abbiamo intervistato l'avvocato Laura Venittelli, capofila con la Casa dei Diritti della cordata che ha promosso osservazioni e che contrasta l'opera.