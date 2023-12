La Charter night del Lions club Termoli Host

TERMOLI. Negli ambienti di Villa Livia di Termoli, è stata festeggiata la 62° Charter Night del Lions Club Termoli Host, nella quale i soci insieme ad alcuni ospiti, hanno celebrato la ricorrenza del sessantaduesimo anno dalla fondazione del Club avvenuta nell’ormai lontano 1961.

La cerimonia è stata presieduta dal presidente del Lions Club Termoli Host Domenico Fabbiano alla presenza del Governatore del Distretto 108 A del Lions Club International, Marco Candela, del secondo vice governatore Stefano Maggiani e della Segretaria distrettuale Mara Martinovich.

L’incontro è stato introdotto dal cerimoniere del Lions Club Termoli Host Giovanbattista Amoruso e dal Cerimoniere Distrettuale Eugenio Astore, i quali hanno illustrato il percorso della riunione e hanno dato il benvenuto al Governatore e alle autorità presenti.

Nel suo intervento Il Presidente Domenico Fabbiano ha manifestato la forte emozione provata nel ricoprire la carica di Presidente del Club Termoli Host e la sua soddisfazione di avere l’opportunità di impegnarsi al servizio della collettività. Ha poi fatto una sintesi dei service già realizzati dove diversi sono stati i temi trattati: dalla cultura alla valorizzazione del Patrimonio Artistico della città di Termoli, alla trattazione, poi, di alcune tematiche ambientali che, purtroppo, sono divenute emergenze per il pianeta, al tema della educazione civica a quello della violenza contro le donne e di genere.

Nel corso della serata è stato consegnato il Premio Bontà - Nazario Lombardi destinato a persone che si sono distinte in attività di alto valore sociale, non ha mancato di citare anche il service di zona a favore dell’Orfanatrofio Femminile di Cercepiccola.

Il Presidente Domenico Fabbiano a conclusione del suo ampio intervento ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dei services.

Il Governatrice distrettuale Marco Candela nel suo basilare intervento, ha lodato il Club per i suoi services di alta qualità sociale, culturale e civica, sottolineando che il Club Termoli Host ha contribuito alla missione del nostro Distretto 108A che risulta essere il primo in quanto ad attività e numero di persone servite a livello europeo e tra i primi posti a livello Internazionale. Ha invitato tutti soci a collaborare per continuare a mantenere elevati standard di attività, essendo sempre attenti, presenti e laboriosi a quelle che sono le esigenze e le necessità della comunità locale, nazionale e internazionale. Ha ricordato che il Lions Club International deve promuovere la pace nelle famiglie, nelle comunità locali e tra i popoli. Infine ha concluso il suo intervento rimarcando, con una certa commozione, che il fine principale dei Lions sarà sempre quello di aiutare i più deboli e tutti coloro che hanno bisogno di soccorso e supporto.

Sono stati accolti nel Club tre nuovi soci, Gianluca Di Florio, Giancarlo di Lisio e Nicola Fiardi.

Il Presidente del Leo Club di Termoli Alessio Corvo ha festeggiato con i soci Leo la 6° Charter Night del Club ed ha illustrato i service realizzati. Anche il Club dei Leo di Termoli ha accolto un nuovo socio, Matteo Di Pietro.

Nel corso della serata è stato conferito il premio Melvin Jons, che rappresenta il massimo riconoscimento Lionistico, al socio Roberto Crema.

I soci del Lions Club Termoli Host, ringraziano tutti gli illustri ospiti intervenuti alla 62° Charter Night, Il Governatore Marco Candela e Signora, Il 2 Vice Governatore Stefano Maggiani, Il Segretario Distrettuale Mara Martinovich, tutti i Presidenti dei Club Lions intervenuti, il Senatore della Repubblica Costanzo Della Porta, l’assessore Mottola in rappresentanza del Comune di Termoli, il Sindaco del Comune di Portocannone Francesco Gallo, Il Vice-Referente di Plastic-Free per il Molise e l’Abruzzo Giuseppe Fabbiano, Il Presidente dell’Associazione Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese e l’editore Stefano Leone che per la circostanza ha realizzato il calendario 2024 dedicato al Club Lions Termoli Host..

Galleria fotografica