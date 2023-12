«Se Gesù non nasce nel nostro cuore non è ancora Natale»

L'intervista di Natale al vescovo Gianfranco De Luca

TERMOLI. Diciottesimo Natale come vescovo della comunità diocesana di Termoli-Larino per monsignor Gianfranco De Luca, un lasso di tempo imponente, importante e non sarà l’ultimo.

Monsignor De Luca ha voluto citare le parole di Meister Eckart, un monaco domenicano vissuto nel medioevo.

«Lui dice che potrebbe nascere anche 100 volte Gesù a Betlemme, ma se non nasce nel nostro cuore non è ancora Natale».

«C'è ancora luce, c'è ancora speranza, la luce è quella che quella stella che ha guidato I Magi, che annuncia che Dio non si dimentica di noi, nonostante quello che siamo e quello che facciamo. Anzi Natale ancora di più non è un ricordo, è il richiamo che Dio intreccia noi, nella nostra storia, è nella quotidianità che diventa uno di noi e prende su di sé le nostre contraddizioni, che non sono le sue, ma diventano le sue, perché ci ama.

E su questo amore di Dio accolto e riconosciuto, s'accende una luce anche dentro di noi che ci porta a valorizzare quel bene e a cercarlo negli altri. Veramente Natale sia il momento in cui riascoltiamo questo annuncio: Dio è in me, perché si è compromesso con me attraverso la sua incarnazione e nascendo a Betlemme; si è unito in un modo misterioso dice San Giovanni Paolo II, ma reale in ogni uomo. Dio è in me, Cristo è in me, e posso vivere accompagnato da questa presenza tutti i giorni nel quotidiano».

Ma nell'intervista, monsignor De Luca tratta anche temi di attualità, dal futuro del territorio alle recenti tragedie che l'hanno segnato, fino a spaziare su politica e sanità.