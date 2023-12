Auguri vip natalizi dai "nostri amici"

Auguri vip dagli amici di Termolionline

TERMOLI. Cresce il numero di Vip che formulano auguri a Termolionline, o meglio ai nostri lettori. Si parte con un amico di vecchia data come 'Nduccio, per proseguire in stile cabaret con un altro storico componente dei Gatti di vicolo miracoli, Franco Oppini. Dal palcoscenico alla radio, con l'inviato speciale di Rai Radio Uno, Ivan Cardia, per finire col meteorologo Mediaset Andrea Giuliacci e un musicista apprezzatissimo, peraltro di origini termolesi, Delio Barone.