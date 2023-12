Grappoli di auguri natalizi in gruppo

TERMOLI. Ambiti differenti, in gruppo, quelli che si sono dilettati a farci gli auguri: mondo sindacale con la Fnp-Cisl, rappresentata da Riccardo Mascolo, Luigi Pietrosimone e Marcello Giuditta. Volontariato e protezione civile col Sae 112 OdV e la sezione Aia “Daniele Rettino” di Termoli, direttamente dal mondo arbitrale. Infine, i simpatici amici dell’officina Gatta di via Germania, un must natalizio per chi conosce la storia recente.