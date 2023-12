Luminarie a Santo Stefano: calata di Babbo Natale sulla Cattedrale

LARINO. Mentre le Luminarie di Larino continuano a incantare con la loro magia, la serata del 26 dicembre si preannuncia ancora più speciale. Oltre al ritorno delle affascinanti luci e delle attrazioni amate da tutti, oggi ci sarà la suggestiva calata di Babbo Natale dal campanile della cattedrale di Larino, un momento di gioia e stupore per grandi e piccini.

Questa spettacolare discesa, curata dall'associazione Speleo Pop, vedrà Babbo Natale calarsi in teleferica dal punto più alto del centro storico, regalando emozioni e sorrisi a tutti i presenti. Un evento unico che aggiunge un tocco di avventura e meraviglia alle festività, dimostrando ancora una volta come Larino sia un luogo dove la magia del Natale si manifesta in tutte le sue forme.

Ma le sorprese non finiscono qui. La serata sarà ulteriormente illuminata da una sorpresa pirotecnica, un gioco di luci e colori che si dipanerà nel cielo notturno, creando un'atmosfera ancora più festosa e indimenticabile. Questo spettacolo pirotecnico promette di essere un momento clou dell'evento, unendo le persone sotto un cielo scintillante di bellezza e condivisione.

Ricordiamo a tutti che l'evento continua anche domani, 27 dicembre, offrendo un'altra opportunità per vivere la magia delle luminarie, l'artigianato locale, il delizioso cibo di strada e tutte le altre meravigliose attrazioni che Larino ha da offrire.

Non perdete l'occasione di far parte di queste serate incantevoli. Venite a Larino, lasciatevi avvolgere dalla luce delle luminarie, dalla magia di Babbo Natale e dallo splendore dei fuochi d'artificio. Per ulteriori informazioni, visitate le pagine Instagram e Facebook dell'evento. Le Luminarie di Larino e tutte le sue sorprese vi aspettano per regalarvi momenti indimenticabili.