Carabinieri in "Grande uniforme speciale"

ISERNIA. In queste festività natalizie, nei comuni di Pesche e Isernia, in aggiunta a tutti gli altri servizi di prevenzione già predisposti, il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia ha messo in campo una pattuglia particolare: due Carabinieri in Grande Uniforme Speciale.

Gli uomini in divisa, nel servizio svolto a piedi per ascoltare ed assistere chiunque ne avesse avuto bisogno, sono stati accolti con grande affetto dalla popolazione. Sono stati tanti, anche in compagnia dei bambini, quelli che hanno chiesto e ottenuto il permesso di scattare delle fotografie insieme a quei Carabinieri dalla uniforme così insolita.

Galleria fotografica