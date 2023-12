Puchetti e Pascale: «In Molise dobbiamo lavorare di squadra»

CAMPOBASSO. Il presidente e il vicepresidente della Provincia, Giuseppe Puchetti e Alessandro Pascale, commentano i 60 anni dell'autonomia della Regione Molise.

«27 dicembre 1963–27 dicembre 2023: sessanta anni di autonomia della Regione Molise. Oggi è una giornata importante per la nostra regione, che sei decenni fa realizzava, grazie alla legge costituzione 3 del 1963, il processo di autonomia regionale. Un passaggio fondamentale nel corso della storia della nostra regione, che ha cambiato definitivamente la storia del Molise.

La Provincia di Campobasso, quale ente di area vasta, fa parte con orgoglio del territorio regionale molisano.

L’autonomia regionale, concretizzatasi nel 1963, è stata importante per il Molise e per le comunità cittadine.

Le Province non sono entità a sé stanti, ma soggetti di un sistema a "rete" che vive e si basa su rapporti di connessione tra i vari attori dello sviluppo sociale, economico e culturale di un territorio di riferimento e la Provincia di Campobasso, che presiedo dal 6 novembre 2023, è ente che rientra nel sistema delle autonomie della Regione Molise, il cui Statuto all’articolo 62 prevede che: “La Regione riconosce e garantisce le autonomie locali, sociali e funzionali ed attua, nella legislazione e nell'attività amministrativa, il principio di sussidiarietà, ispirando la propria legislazione al rispetto dell'autonomia normativa ed organizzativa dei Comuni, delle Province e delle autonomie funzionali, promuovendo lo sviluppo del sistema delle autonomie (comma 1). I rapporti tra la Regione e le autonomie locali, sociali e funzionali sono improntati ai principi di leale cooperazione, di sussidiarietà ed ai criteri di coinvolgimento e di consultazione (comma 2).

L’articolo 64 dello Statuto della Regione Molise, inoltre, prevede “l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, del quale fanno parte anche i Presidenti delle due Province di Campobasso e Isernia, organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socio-economico regionale. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale limitatamente agli interventi che riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione di servizi pubblici”.

Il Consiglio delle Autonomie Locali è di fondamentale importanza nell’economia delle politiche territoriali, poiché in seno a esso si concretizza la capacità di dialogare, fare sintesi e raccordo tra la Regione Molise e le autonomie locali, Province e Comuni del territorio.

In Molise dobbiamo lavorare di squadra per il necessario e indispensabile rilancio nei diversi settori dell’economia, dell’occupazione, del sociale e delle infrastrutture, quest’ultime indispensabile per far uscire dall’isolamento alcuni nostri territori».